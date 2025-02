"Pug, minoranza senza alcuna vera visione"

Il Piano urbanistico generale, ovvero il Pug, è al centro del dibattito politico. Se n’era parlato con la concessione di un contributo di 248 mila euro al Comune di Urbino da parte della Regione Marche a partire da novembre scorso.

"E’ giusto che il tema - interviene l’ingegnere Roberto Cioppi, consigliere comunale del gruppo Liberi per Cambiare ed ex assessore all’Urbanistica - in una città patrimonio Unesco come la nostra, la cui recente storia urbanistica è legata al primo Prg De Carlo, catalizzi l’attenzione di chi amministra e di chi è amministrato. A risultare poco chiara è la posizione della minoranza i cui rappresentanti danno libero sfogo alle opinioni senza collegarle ad una vera visione - prosegue -. Un giorno si chiede alla Giunta di costruire villette indipendenti; l’altro di bloccare i nuovi cantieri per il consumo di suolo. Il venerdì Scaramucci chiede sui giornali nuove aree residenziali. La domenica Giovanelli smentisce e fa appello al buon senso per chiedere di bloccare il consumo di suolo. Quindi, in Consiglio, tutti insieme (Verdi compresi) a firmare un’interrogazione dove si parla di obiettivi strategici".

Roberto Cioppi chiede lumi sui pareri discordanti all’interno della stessa coalizione di opposizione: "Sappiamo tutti che quando non si è al governo non è necessaria la coerenza e la coesione. Eppure è difficile capire come, anche all’interno di un gruppo di opposizione, possano convivere tesi così discordanti, addirittura opposte, su questo ed altri argomenti come la ferrovia, l’Università. Così si creano solo casi mediatici ad uso e consumo di chi li alimenta", conclude Cioppi.