Pugni in campo all’avversario del figlio: "Sono uscito di testa. Chiedo scusa a tutti"

FANO

E’ fanese d’adozione Alex Shpendi, l’uomo finito nella bufera per aver colpito con un pugno il portiere della squadra ospite, al termine della partita di calcio Cesena-Olbia del campionato di serie C. l motivo del gesto? L’infortunio provocato al figlio Christian durante la partita, che l’ha visto uscire sanguinante dal campo per una ferita all’arcata sopraclliare. Un filmato diventato virale quello di Alex Shpendi che colpisce il portiere dell’Olbia Filippo Rinaldi, trasmesso ieri come prima notizia sportiva in tutti i tg nazionali. Un gesto del quale il 53enne con doppia cittadinanza (albanese e italiana) e residente a Ponte Murello di Cartoceto, si è subito pentito, non solo per le inevitabili conseguenze che avrà su di lui se l’aggredito sporgerà querela per l’accaduto (2 anni di Daspo elevabili a 5), ma anche per aver provocato l’improvvisa e negativa notorietà dei due figli gemelli Christian e Steven, entrambi calciatori professionisti, rispettivamente di Cesena (serie C) ed Empoli (serie A), non certo per i meriti sportivi che hanno sempre dimostrato in campo, tant’è che la stampa albanese ha già candidato Steven come futura promessa della nazionale definendolo "un potenziale candidato a prendere in futuro la guida dell’attacco dell’Albania".

Un talento sportivo, quello dei gemelli Shpendi, maturato in tanti anni di sacrifici sui campi da calcio, iniziati proprio sull’erba fanese, avendo militato inizialmente nel Real Metauro, poi nel Csi Delfino Fano per approdare infine al Cesena da cui Steven ha spiccato il volo in serie A. "Chiedo scusa a tutte le persone e a tutta Italia per questo gesto che è veramente brutto - ha detto papà Alex –. Però è successo e chiedo scusa a tutti. Mi scuso con la società Cesena e con tutti quelli che ci lavorano, li conosco e sono delle grandissime persone. Li ho delusi e sono veramente dispiaciuto". Il Cesena ha infatti preso immediatamente le distanze dal gesto, attraverso una nota in cui la società "stigmatizza con fermezza il comportamento del familiare del proprio tesserato, condannando e dissociandosi da qualsiasi forma di violenza e ogni condotta antisportiva che nulla hanno a che vedere con i principi di lealtà e fair play che da sempre contraddistinguono il club".

"Chiedo scusa centomila volte a tutti. Vedere mio figlio che sanguinava a terra e l’altro che gli dà una botta da dietro pensando che non si fosse fatto male, da padre, mi ha fatto uscire di testa - ha continuato Shpendi - Sono mortificato per il brutto esempio che ho dato. So, da padre di famiglia che ha sempre cercato di educare i propri figli sui valori del rispetto verso il prossimo, che tale gesto non si può giustificare. Si è trattato, purtroppo, di un momento di debolezza che mi ha portato a commettere un grave errore. Ci tengo a porgere le mie scuse a tutti, perché so che attraverso il mio comportamento ho infranto quei valori in cui credo e che ho sempre cercato di trasmettere alla mia famiglia".