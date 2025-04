Pulcetta che ha perso il naso rosso. E le disavventure di Cip e Tigre

Oggi doppio appuntamento per Andar per fiabe, rassegna di teatro per l’infanzia. Al Teatro Comunale di Cagli Kosmocomico Teatro presenta Pulcetta dal naso rosso, testo, regia, puppet-designer di Valentino Dragano, voce narrante di Marco Continanza, costume-designer Alessia Bussini. Pulcetta era il clown del circo, quello che faceva ridere tutti, dai vecchi ai bambini, dagli arrabbiati agli stanchi. Un giorno, però, accade qualcosa di inaspettato: Pulcetta non trova più il suo Naso Rosso. Decide allora di partire per ritrovarlo.

Al Teatro Comunale di Mombaroccio la scena è per Il lungo viaggio di Cip e Tigre di Asini Bardasci con Giulia Arcangeli e Luis Paredes, Filippo Paolasini alla regia. Lo spettacolo intreccia due storie in parallelo: da una parte il racconto illustrato delle insidiose disavventure dei due animaletti, Cip e Tigre, e dall’altra la vicenda di Anna, una ragazzina che scappa da un paese in guerra. Lungo il viaggio conoscerà Tigre, un ragazzone d’origine balcanica, che la aiuterà a superare il muro che lui stesso è stato costretto a costruire, un filo spinato che divide il loro passato dal loro futuro.

Info e prevendite: Amat uffici di Pesaro tel. 0721849053- 3666305500 e circuito vivaticket o alla biglietteria dei teatri dalle 16. Inizio spettacoli ore 17.