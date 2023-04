Pulcinella e il Gigante, doppio protagonista a teatro

PESARO

Cosa fanno assieme Pulcinella e il Gigante? Sono i due protagonisti del prossimo appuntamento della Stagione Sinfonica "La musica attorno - Xanitalia per il territorio", organizzata dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini insieme all’Assessorato alla Bellezza del Comune di Pesaro e all’azienda Xanitalia. Oggi alle 21 al Teatro Sperimentale di Pesaro andrà in scena uno spettacolo con due parti distinte, ma accomunate, oltre che dal titolo scelto per la serata, dalla presenza del Corpo di ballo dei giovanissimi danzatori del Liceo Scientifico, Musicale e Coreutico G. Marconi Pesaro, dalle coreografie di Laura Mungherli, dalla voce dell’attrice Giulia Bellucci (foto) e dalla presenza dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, diretta dal maestro Noris Borgogelli, che della compagine è direttore per la formazione del pubblico più giovane. Il primo titolo sarà eseguito con corpo di ballo e orchestra in prima assoluta: "Il Gigante egoista" è una composizione del maestro Danilo Comitini.

Lo spettacolo si ispira all’omonimo racconto di Oscar Wilde, in cui un Gigante molto egoista preclude a tutti i bambini del paese l’accesso al suo giardino. Il secondo spettacolo della serata porta invece la firma del compositore russo Igor Stravinskij. E’ la storia di un astuto giovane che ottiene l’amore della sua Pimpinella nonostante le insidie di compaesane innamorate e le ire dei rispettivi fidanzati.

Il forte legame dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini con i giovani si concretizza per questo appuntamento in 3 importanti presenze: il corpo di ballo, formato interamente da giovani danzatori del Liceo Marconi; i ragazzi che assisteranno agli spettacoli riservati alle scuole, il 28 aprile alle ore 9.30 e alle ore 11.00, all’interno del progetto La scuola va a teatro giunto quest’anno alla quindicesima edizione. Info: online su www.vivaticket.it

b. t.