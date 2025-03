“Pulcinella e la morte“ a Macerata Feltria

Al teatro Battelli nuovo appuntamento domani nell’ambito del cartellone di “Andar per Fiabe“, stagione dedicata al teatro ragazzi. Alle ore 17 il Teatro delle Guarattelle presenta “Pulcinella e la morte“, di e con Irene Vecchia. Le guarattelle sono gli spettacoli di burattini a guanto della tradizione napoletana: l’arte delle guarattelle è una tradizione popolare tramandata oralmente da più di cinquecento anni. Protagonista e anima delle storie è Pulcinella, un essere libero che, con la sua magica voce, rinnova in scena l’eterno conflitto tra bene e male, tra il bianco e il nero della sua maschera. Attraverso il combattimento, ritmico e musicale, Pulcinella rivive ogni volta uno spettacolo che rappresenta, senza tante parole, le emozioni della vita umana in cui ogni spettatore, bambino e adulto, si riconosce. Inizio alle ore 16.