"Pulire gli invasi Ecco la ricetta anti-siccità"

"Ora la pulizia degli invasi, le scuse sono finite". Marta Ruggeri, capogruppo regionale dei 5 Stelle, rilancia il tema della pulizia dei bacini idrici per sollecitare interventi concreti della Regione: "La giunta marchigiana può infatti contare – afferma la consigliera regionale – su tutte le condizioni favorevoli a una campagna di interventi che rigenerino la capienza originaria degli invasi idrici. Ho appena depositato in consiglio regionale un atto ispettivo che affronta questo tema".

"La situazione di difficoltà idrica è sentita in modo particolare nella provincia di Pesaro e Urbino, dove il numero dei bacini artificiali è comunque superiore rispetto al resto delle Marche. Ma la pulizia degli invasi è un tema cruciale, da decenni. In realtà si tratta della la miglior soluzione alla crisi idrica. Un intervento ormai strutturale, perché permette di recuperare ingenti volumi di acqua". "Si stima infatti che nella provincia – sottolinea Ruggeri – circa la metà di ogni bacino artificiale sia stata con il passare degli anni riempita dai sedimenti. In campagna elettorale numerosi candidati del centro destra hanno accusato Enel della mancata pulizia: ora però amministrano la Regione ed è espressione del centrodestra anche la presidenza del Consiglio dei ministri che ha appena nominato i vertici Enel, ente che gestisce gli invasi. Quindi giunta e la maggioranza regionale dispongono di tutte le condizioni utili per programmare e promuovere una campagna di pulizia. Se non lo facessero, al di là degli evidenti danni, si rischierebbe una pesante perdita di credibilità".

Ruggeri non si ferma: "Nel 2022 la crisi idrica ha colpito con più durezza la provincia di Pesaro Urbino e per quest’anno le previsioni non sono più incoraggianti. Un’emergenza già da tempo scandita da siccità prolungate e alluvioni devastanti come nel settembre scorso sul massiccio del Catria". "Si deve rispondere – ribadisce Ruggeri – con una gestione più oculata e razionale della risorsa idrica. La giunta chiarisca quali azioni concrete abbia intrapreso per contribuire al contenimento della dispersione idrica. Un dato che nella provincia di Pesaro Urbino – conclude – è più alto del resto delle Marche"