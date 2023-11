"Pulire il fosso degli Astienti". Fratelli d’Italia lancia l’appello

"Pulire il fosso degli Astienti e asfaltare la strada comunale". E’ la richiesta che avanzano, nella loro interrogazione, i consiglieri di Fratelli d’Italia, Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli: "Le condizioni della strada degli Astienti, che collega via Flaminia con la strada comunale di Rosciano, sono a dir poco disagevoli. Da molti anni non è asfaltata ma sono solo state rattoppate le buche: la strada è difficilmente percorribile da bici, moto e auto".

Non sta meglio il vicino fosso degli Astienti "dove, all’incrocio tra via Flaminia e la strada comunale, il parapetto è stato completamente divelto a seguito di un incidente automobilistico. Attualmente sono state posizionate delle transenne a protezione del fosso, ma facilmente rimovibili da chiunque. Inoltre il recente intervento di pulizia è stato interrotto poche decine di metri dopo l’incrocio con la conseguenza che la porzione prevalente del corso d’acqua è completamente invasa da canneti, erba alta, cespugli e arbusti selvatici. Sul fondo del fosso ci sono rifiuti di vario tipo, compresi quelli ingombranti". "La migliore strategia – concludono Tarsi e Pierpaoli – per evitare i danni da allagamento in caso di ingenti piogge è mantenere i fossi puliti lungo tutto il loro percorso per facilitare il passaggio di flussi d’acqua improvvisi e massivi".