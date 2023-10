Pulizia caditoie: rischio multe. Divieti per due mesi, ecco la mappa

"Vietato parcheggiare per pulizia caditoie". La sosta con rimozione interesserà – per questa prima fase sperimentale – sei vie della zona mare, dal 23 ottobre al 31 dicembre. Perché? "Il Comune di Pesaro intende avviare, con la collaborazione di Marche Multiservizi, le operazioni di pulizia delle strade della zona mare al fine di prevenire l’intasamento delle caditoie e garantire il libero deflusso delle acque superficiali meteoriche". In pratica, per permettere ai mezzi tecnici di operare senza automobili che osteggino passaggio e occupino la carreggiate, il Comune ha optato per disciplinare, in via straordinaria, la sosta. Cosa succederà esattamente in questi due mesi e poco più? Da tenere a mente, per i residenti che non vorranno discutere con il carroattrezzi e la polizia locale, saranno i nomi delle vie e il giorno della settimana in cui varrà il divieto di sosta ambo i lati per sei ore al giorno, dalle 12 alle ore 18.

Quali vie? In quali giorni? Viale Trento, viale Battisti (primo tratto tra viale della Repubblica e viale Napoli),viale Trieste, viale Trento, viale Pagano, viale Battisti (secondo tratto: tra viale della Repubblica e viale Rosselli).

In particolare la sosta con rimozione varrà su ambo i lati dalle ore 12 alle ore 18: in viale Trento ogni lunedì, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Napoli; in viale Battisti ogni martedì, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Napoli; in viale Trieste ogni mercoledì, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e Largo Beato Carlo Liviero; in viale Trento ogni giovedì, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Rosselli; in viale Pagano ogni giovedì, tutta la via; in viale Battisti ogni venerdì, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Rosselli; in viale Romagnosi ogni venerdì, tutta la via.

"La sperimentazione durerà fino al 31 dicembre – conferma l’assessore Enzo Belloni –: iniziamo dalla zona mare che in questi periodi è la meno trafficata. Per ridurre il più possibile i disagi abbiamo concentrato in sei ore gli interventi: dovrebbe essere l’arco orario che meno confligge con gli impegni lavorativi. Per evitare confusione abbiamo destinato ad ogni via un giorno diverso alla settimana di modo che i residenti possano ricordare che quel giorno dal 23 ottobre al 31 dicembre, nella via non si potrà parcheggiare su ambo i lati per via della presenza dei mezzi di Marche Multiservizi interessati a pulire caditoie e strade da fogli e da materiali che sono di ostacolo al deflusso delle acque meteoriche".

Ricapitolando in base al giorno, il divieto di sosta varrà in viale Trento e viale Pagano tutti i giovedì, mentre in viale Battisti (secondo tratto) e in viale Romagnosi cadrà di venerdì. Il lunedì sarà il giorno di interventi in viale Trento; il martedì in viale Battisti, primo tratto e infine ogni mercoledì toccherà a viale Trieste. Enzo Belloni è pronto a ripeterlo fino allo sfinimento: è viva nella memoria quando per fare interventi in via Cecchi è stato necessario rimuovere oltre una trentina di automobili, parcheggiate come consuetudine dai proprietari che non erano al corrente del temporaneo divieto di sosta.

Solidea Vitali Rosati