Pulizia dei tombini. Le vie interessate

Pulizia delle caditoie: ecco il calendario per la settimana fino al 2 febbraio. Oggi sarà la volta di via Bologna, via Modena, via Perugia. Domani la pulizia è prevista in via Macerata, via Arezzo, via Terni. Il 30 gennaio gli operatori saranno in via Comacchio, via Lugo, via Forlì, via Sarsina, via Verucchio, via Riccione, via Parma, via Cervia. Il 31 gennaio gli interventi saranno in via Imola, Largo Bertinoro, via Fabriano, via Numana Il turno di pulizia verrà svolto dalle 6.30 alle 12, l’orario potrà subire variazioni per motivi legati al traffico. Per agevolare la pulizia, sono previsti dei divieti di sosta (e rimozione dei mezzi) nelle vie.