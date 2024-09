Pulizia tombini a Cinque Torri e S. Veneranda

Continua la pulizia delle caditoie su suolo pubblico della città. Dopo Villa San Martino e Soria, da domani al 29 settembre si prosegue nella zona di Cinque Torri-Santa Veneranda. Ecco il calendario degli interventi di Marche Multiservizi: lunedì 23 nelle vie Custoza, Bezzecca, Pastrengo e Milazzo; mercoledì 25 nelle vie del Vascello, Calatafimi e Palestro; giovedì 26 e venerdì 27 in via Nanterre. Il turno di pulizia verrà svolto dalle 6.30 alle 12, dal lunedì al venerdì (ad esclusione di martedì 24 settembre per festività del Santo Patrono della città, San Terenzio). Oltre alla pulizia delle caditoie verranno eseguiti sopralluoghi specifici da parte di Marche Multiservizi, finalizzati all’attivazione del servizio di spazzamento stradale per rimuovere eventuali residui. L’accordo con l’azienda prevede anche che vengano segnalate le parti "più critiche" della città.

l.d.