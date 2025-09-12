"Pulizie ok solo per le bancarelle"

"Perché strade e marciapiedi della zona mare vengono puliti a dovere soltanto per la Fiera di San Nicola?". Se lo chiede un residente del quartiere, Luca Bolognini, che scrivendo una lettera al nostro giornale segnala una situazione "che da anni crea disagio e frustrazione tra i cittadini". Nonostante la zona sia "a forte vocazione turistica, ospiti numerose attività commerciali e accolga migliaia di visitatori ogni estate – prosegue Bolognini - la pulizia nel nostro quartiere nei mesi estivi è sporadica e superficiale. Foglie, rami che invadono i marciapiedi, polvere e detriti si accumulano ostruendo le caditoie e causando allagamenti puntuali al primo temporale. Una situazione che si ripete ogni anno, senza che vengano adottate misure strutturali o una programmazione regolare degli interventi". Qualcosa cambia però in vista della Fiera di San Nicola: "In questa occasione assistiamo a un cambiamento radicale, a cominciare da pulizie straordinarie, disinfestazioni, mezzi speciali e personale dedicato. Le stesse strade che per mesi sono state trascurate – dice - vengono improvvisamente trattate con la massima cura". Dunque si chiede: "Se lo sanno fare e hanno le capacità e le risorse per fare un buon lavoro, perché i residenti del Centro Mare meritano attenzione solo quando c’è un evento pubblico? Perché la manutenzione ordinaria non può essere gestita con la stessa efficienza e puntualità? Mi auguro – conclude - che con questa segnalazione si possa stimolare un cambiamento nella gestione della cosa pubblica, affinché il decoro urbano non sia solo una questione di facciata, ma un diritto garantito a tutti i cittadini, tutto l’anno".