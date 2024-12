Puntano al fondocassa. Ma rubano solo il miele

Tentano il colpo di Natale in un’ortofrutta ma non trovano il fondocassa e, per togliersi l’amaro del furto andato male, arraffano un barattolo di miele. E’ quanto accaduto nel negozio "Azienda agricola" in via De Gasperi dove ieri mattina, alla riapertura dopo la pausa natalizia, il titolare si è accorto che dalla porta che si affaccia sul giardino qualcuno era entrato per rubare.

"E non è la prima volta che capita – racconta il titolare dell’esercizio, Matteo Italiano – in un mese è già successo altre tre volte. In due casi i ladri sono riusciti ad entrare, sempre dal retro. Quando invece hanno provato a scassinare la porta principale, invece, non sono riusciti nell’intento. In un’occasione hanno rubato 160 euro di fondo cassa e un piccolo trapano che usavo per fare alcuni lavori".

Il titolare ha provveduto a sporgere denuncia alla polizia nella speranza che i ladri vengano rintracciati e che simili episodi non si verifichino nuovamente.