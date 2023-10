Punti di ricarica per le bici, lavori al completo

Terminati i lavori per l’installazione dei nuovi otto punti di ricarica gratuiti per le biciclette elettriche. I nuovi punti di ricarica, precisa il sindaco, sono stati realizzati nelle immediate vicinanze delle fermate degli autobus del Trasporto Pubblico Locale al fine di creare delle zone di sosta attrezzate e favorire gli spostamenti intermodali con biciclette elettriche e mezzi più ecocompatibili limitando così l’uso delle autovetture. Più precisamente le aree di sosta provviste dei punti di ricarica sono state previste nelle seguenti zone del territorio comunale: Centro Commerciale “Arcobaleno” - Frazione Montecchio; Piazza dei Quartieri - Frazione Montecchio; Via Rampi – Piazza del Municipio - Frazione Montecchio; Via Nazionale – Centro Commerciale - Incrocio Via della Libertà - Frazione Bottega; Piazza BerlinguerCentro Commerciale “Le Cento Vetrine” – Frazione Morciola; Piazza 1° Maggio – Frazione Cappone; Piazza dei Lavoratori – Frazione Monte di Colbordolo; Viale Dante Alighieri – Frazione Sant’Angelo in Lizzola.

Il Progetto ha comportato una spesa di 97.000 euro, finanziato in parte dal Comune e in parte dalla Regione Marche. Appena il fornitore di energia attiverà i collegamenti agli otto punti i cittadini potranno posteggiare la propria bici e ricaricarla.