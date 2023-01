"Puntiamo a recuperare gli incassi persi prima"

Dopo un Natale fiacco di acquisti, è scattato il tempo della rivincita dei negozi di vicinato sul web. Ieri mattina sono partiti infatti, con slancio e speranza, i saldi invernali che termineranno il 1° marzo. Sulla carta questa sarà una stagione dei saldi favorevole: gli studi finanziati da Confesercenti riportano infatti che il 72% degli italiani comprerà almeno un capo in saldo, per un budget medio di circa 160 euro a persona.

"Purtroppo il Natale è stato un po’ sottotono rispetto alle aspettative - commenta Matteo Radicchi, direttore Confesercenti Fano -, per il clima di incertezza che stiamo attraversando, vista anche l’inflazione elevata. Ora quindi per svuotare i negozi si prevedono fin da subito delle scontistiche importanti, dal 30 al 70%. L’auspicio è che il commercio fanese riesca così a recuperare almeno in parte gli introiti persi prima". Spezza una lancia a favore dei commercianti, Radicchi. "Confesercenti si dissocia categoricamente dal monito lanciato in questi giorni dal Codacons - prosegue - che mette in guardia i consumatori su possibili truffe commerciali a seguito dell’aumento dei prezzi per scontistica. Riteniamo che il nostro commercio di vicinato meriti il dovuto rispetto e la dovuta tutela, considerando il lavoro e il servizio, a volte anche di carattere sociale, che svolge nei nostri quartieri. Maggiore attenzione andrebbe invece prestata al commercio online delle grandi multinazionali…". L’invito di Confcommercio è invece quello di rispettare le regole sia da parte del commerciante che dell’acquirente, tanto più che quest’anno i saldi sono arrivati davvero presto. "Anche se i saldi non hanno più lo stesso peso che in passato bisognerebbe posticiparli - aggiunge Barbara Marcolini, presidente Confcommercio Fano -. Sono comunque un volano importante per l’economia, un’opportunità per i consumatori più invogliati all’acquisto. Speriamo in una crescita degli acquisti del 10%, visto che l’inverno è partito purtroppo tardi e ci sono molti capi, soprattutto nell’abbigliamento che sono di stagione e di prima scelta. Poi a differenza di altri settori merceologici, quello dell’abbigliamento non ha subìto grossi contraccolpi a causa dell’inflazione: gli aumenti non ci sono stati quindi i saldi quest’anno sono davvero vantaggiosi per i consumatori. Ma sarà anche una boccata d’ossigeno per i commercianti che li aspettavano per avere liquidità in cassa, perché diciamolo: il periodo natalizio non è andato benissimo, la pioggia abbondante, la crisi energetica che ha eroso la tredicesima delle persone, si è lavorato solo nei giorni immediatamente precedenti al Natale".

Tiziana Petrelli