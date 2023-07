Pure il vescovo non resiste alla tombola

Un ritorno alle origini per la festa del patrono, con il rito della Tombola di San Paterniano che si è rinnovato in una piazza XX Settembre gremita, dopo 4 anni di stop, grazie alla Pro Loco e le associazioni di categoria che l’hanno organizzata. A vendere le cartelle però non sono stati i classici ‘ragazzi con la maglietta gialla’, ma i volontari di Pro loco, Vespa Club, Ente Carnevalesca e Avis che si sono messi a disposizione per raccogliere quante più offerte possibili, da devolvere alla mensa di San Paterniano. Tra i tanti che hanno acquistato il biglietto anche il nuovo vescovo don Andrea Andreozzi, con indosso ancora i paramenti della messa appena celebrata.