Pusher in fuga al mare Arrestato dalla Polizia

Alla vista dell’auto della Polizia, ha accelerato il passo e poco dopo ha buttato via un pacchetto. Pensava di farla franca, ma tutta la scena si è svolta sotto lo sguardo degli agenti della Volante che sono subito entrati in azione e lo hanno bloccato e ammanettato. Recuperato l’involucro con dentro 90 grammi di hashish. Arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti il pusher, già noto alle forze dell’ordine, un 59enne, originario di Napoli, ma residente nel pesarese da tempo.

Tutto succede ieri, tra via Battisti e viale Trieste. La Volante stava pattugliando la zona, quando ha notato il 59enne. O meglio, lo ha riconosciuto. Lui invece ha subito visto la Pantera e ha tentato di darsi alla fuga. Non ha fatto però che pochi passi. I poliziotti l’hanno fermato e poi hanno recuperato l’involucro con la droga che aveva gettato via. Poi la perquisizione è continuata a casa dello spacciatore, a Vallefoglia, dove sono saltati fuori altri 20 grammi di fumo che erano nascosti in cucina. Questa mattina, ci sarà il processo per direttissima.

e.ros.