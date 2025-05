Pusher, incassi da favola. Di prima mattina 300 euro. Molti clienti sono studenti

Alle 8,30 di mattina aveva già in tasca quasi 300 euro, accartocciati come le dosi di hashish che nascondeva sotto i vestiti: il tutto grazie allo spaccio fatto in gran parte con gli studenti che a quell’ora scendono dai treni e dagli autobus prima di recarsi nelle aule o all’università.

E’ questo il primo particolare significativo dell’entità dei guadagni dei pusher. L’arresto è stato fatto l’altro ieri dai carabinieri di Pesaro in collaborazione con la solita pattuglia dei colleghi della Compagnia d’Intervento Operativo del 6° Battaglione CC Toscana. Gli stessi che, da pochi giorni in città, catturano una media di un pusher al giorno in zona stazione e Miralfiore.

In manette stavolta è finito un gambiano dell’’86, senza fissa dimora, arrestato giovedì mattina al Parco della Resistenza. Il gambiano è stato circondato dai carabinieri, che ne osservavano l’attività da sopra il cavalcavia. Quindi si sono avvicinati e dopo averlo bloccato (il gambiano non è riuscito a scappare perchè aveva una stampella) lo hanno perquisito: aveva 4 dosi in una cucitura dei pantaloni, altre 30 all’interno di un pacchetto nascosto addosso. Da lì l’arresto per detenzione a fini di spaccio. Ieri mattina la direttissima: arresto convalidato, ha patteggiato 8 mesi e 1000 euro di multa, ed è tornato in libertà.

Ieri pomeriggio nuovo servizio di controllo dei carabinieri al Miralfiore: altro arresto, uno straniero di 20 anni, trovato in possesso di hashish dopo perquisizione fatta alla stazione.

