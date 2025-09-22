Pusher occupa casa in costruzione a Pesaro e ne fa la base di spaccio: preso

Pesaro, 22 settembre 2025 – Aveva scelto una casa in ristrutturazione per rifugiarsi, ma il nascondiglio si è rivelato tutt’altro che sicuro. La Volante della Questura è intervenuta nel fine settimana in strada della Romagna dopo la segnalazione di una possibile intrusione all’interno di un’abitazione privata.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’accesso dell’edificio inspiegabilmente chiuso dall’interno. Una volta forzato l’ingresso, la scoperta: nell’immobile c’era un uomo, di origine magrebina, sulla quarantina, che non aveva alcun titolo per trovarsi lì. Alla vista della Polizia, l’uomo ha tentato un goffo diversivo: ha afferrato un sacchetto e lo ha lanciato dalla finestra, nella speranza di liberarsi di prove compromettenti. Ma la manovra non è sfuggita agli agenti.

Recuperato il sacchetto, dentro c’erano 17 grammi di cocaina, non ancora suddivisi in dosi, ma sufficiente per ricavarne oltre quaranta, e un bilancino di precisione. Tutto il necessario, insomma, per imbastire una piccola attività di spaccio.

L’uomo è stato immediatamente identificato e accompagnato in Questura. Nei suoi confronti è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’episodio si inserisce nella cornice di controlli sempre più serrati da parte delle forze dell’ordine, con particolare attenzione alle zone periferiche e agli edifici disabitati o in ristrutturazione, spesso scelti da chi cerca riparo o vuole sfuggire a sguardi indiscreti.