Pusher ’sbaglia’ abbigliamento. Troppo vistosa la sua maglia gialla: i carabinieri lo arrestano subito

Ha sbagliato abbigliamento, per fare il pusher del Miralfiore. Troppo vistosa quella polo color giallo ocra. Era meglio una t-shirt coi colori di una mimetica, per confondersi nella boscaglia del parco. Perché la ragazza che pochi minuti prima aveva acquistato una dose di eroina da lui, alla domanda fatta dai carabinieri "da chi l’hai presa?", ha risposto: "L’ho comprata da uno che aveva una maglia gialla". Così, quando i carabinieri hanno visto scappare in contemporanea due o tre persone, hanno inseguito solo il pusher maggior indiziato: quello che indossava la maglia gialla.

Inseguimento e arresto sono avvenuti alle 13 circa di lunedì scorso, in pieno giorno, e davanti agli occhi di qualche residente che abita nelle case di fronte al parco: i militari per questo si sono presi anche gli applausi della gente, stanca del traffico e dei pusher che stanno quasi in pianta stabile al Miralfiore.

In manette stavolta è finito un nigeriano, 38 anni, senza fissa dimora, con precedenti. Lunedì scorso sta bazzicando il parco, come molti altri, aspettando i clienti. Ha già venduto delle dosi, compresa quella alla ragazza che poi lo segnalerà. Vede arrivare i carabinieri, scappa, ma viene bloccato dopo un inseguimento a piedi. Riesce a liberarsi per un attimo dalla presa di uno di loro e tenta nuovamente la fuga scagliandosi contro i militari, ne colpisce uno con un pugno. Gli provoca un leggero trauma alla spalla, guaribile in sei giorni.

Il nigeriano viene perquisito: gli trovano addosso 8 dosi di eroina, 9 grammi in tutto. La dose che aveva venduta alla ragazza, per 10 euro, era un terzo di grammo. Ieri in tribunale la direttissima. Arresto convalidato, il nigeriano – difeso d’ufficio dall’avvocato Andrea Guidi del foro di Pesaro – patteggia 8 mesi e mille euro di multa per la detenzione e la resistenza a pubblico ufficiale.

Ad operare, assieme ai carabinieri della compagnia di Pesaro, i colleghi del Nucleo Cinofili e della Compagnia d’Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana: per la cronaca, sono gli stessi militari, molto giovani, quindi adatti a correre dietro i pusher al parco, che già venerdì scorso, praticamente appena arrivati in città, avevano arrestato un altro pusher, un giovane gambiano, sempre al Miralfiore, trovato con 20 grammi di hashish.

Ma nella operazione di controllo dei militari fatta lunedì scorso sono spuntate anche altre sorprese. Ad esempio un pacchetto contenente un etto di hashish nascosto dietro le slot machine di un bar alla stazione delle corriere. Il bar è estraneo ai fatti. Ma il fatto la dice lunga sul traffico, anche di droga, che passa vorticosamente in quella zona della città. Anche in questo caso a sentire l’odore per loro inconfondibile della droga, mescolato tra quello dei cappuccini e dei panini, i cani del nucleo cinofilo dei carabinieri.

Alessandro Mazzanti