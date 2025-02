Quadreria Cesarini: fine lavori in un anno

Iniziati il 7 gennaio scorso, alla Quadreria - Casa-Museo Cesarini stanno proseguendo i lavori per il restauro e il risanamento conservativo dell’edificio, uno dei gioielli della città. L’intervento, che riguarda principalmente la copertura e le facciate, ha subìto un aggiornamento del quadro economico, con una spesa complessiva che è passata da 370 mila a 440mila euro, questo a seguito del rincaro di prezzi e costi. Il progetto, finanziato in parte con fondi comunali e in parte con i canoni derivanti al Comune dalle dighe del Furlo e di San Lazzaro, prevede una suddivisione delle risorse come segue: 70 mila euro derivano dall’avanzo di amministrazione, 98 mila e rotti da fondi vincolati, 20.935 da compartecipazioni private e quel che resta da finanziamenti straordinari. Le compartecipazioni dei privati dipendono dal fatto che una parte del tetto è appunto proprietà di un privato, sicché quest’ultimo rimborserà il Comune di circa 20 mila euro. "Finora - ricorda il vice sindaco Chiarabilli - progetto e lavori non erano mai potuti partire perché non c’era un accordo col privato, Adesso invece siamo stati capaci di raggiungere un compromesso chiaro e quindi tutto si è messo in moto". L’incarico per i lavori è stato affidato alla Rossi Costruzioni e Restauri di Fano, risultata vincitrice della gara d’appalto con un ribasso del 12,6 % sull’importo a base d’asta. Il costo netto di aggiudicazione ammonta a 303.550 euro, cui si aggiungono spese tecniche e oneri per la sicurezza: il totale 440 mila euro. Gli interventi sulla Quadreria e Casa-Museo Giuseppe Cesarini rientrano in un più ampio piano di riqualificazione del patrimonio storico cittadino. "Si tratta di un progetto di grande rilevanza per Fossombrone - ha dichiarato il sindaco Massimo Berloni - volto a preservare un edificio di grande pregio e a valorizzare il nostro patrimonio culturale" Fine lavori: primi mesi 2026.

a. bia.