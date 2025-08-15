Quadri viventi e fede cristiana. Lamoli celebra l’Assunta

Questa sera a Lamoli di Borgo Pace va in scena la storica Festa dell’Assunta. Alle 20,15 è un programma la messa all’interno dell’Abbazia di san Michele Arcangelo mentre dalle 21 il corteo si snoderà per le strade della frazione. La tradizione della festa è molto antica: all’inizio degli anni ‘60 don Mario Amati voleva creare un momento di preghiera e ritrovo per la comunità ma all’epoca nel mese di maggio moltissime persone emigravano in Svizzera per lavorare nell’agricoltura e quindi nel piccolo centro erano molte le assenze.

Pensò così di creare quest’appuntamento a Ferragosto, quando tutti facevano rientro. Oggi l’usanza è stata mantenuta e ancora oggi in tanti tornano a Lamoli per la metà di agosto e si impegnano per la riuscita della processione. Quest’anno, grazie anche al Comitato per la valorizzazione dell’Abbazia e sotto la guida religiosa di don Luciano Amati, i quadri viventi saranno 12 e i figuranti oltre 170.

"I primi quadri viventi riguardavano la natività e l’assunzione di Maria – spiegano le organizzatrici – poi negli anni c’è stato uno sviluppo dei temi trattati. Oggi interpretiamo quadri famosi riproducendoli per le vie del borgo, sfruttando gli angoli più belli, debitamente illuminati. Ci sarà anche un quadro che abbiamo chiamato Golgota, che propone il dolore come riflessione sulla necessità della pace nel mondo".

"È un momento molto importante per tutta la comunità di Lamoli e per tutto il nostro comune – spiega il sindaco Romina Pierantoni – perché religiosità, tradizione e senso di appartenenza si fondono in un momento suggestivo e sicuramente da non perdere possibile solo grazie al lavoro di tutti ma in modo particolare all’esempio di Ennio Tegli, organizzatore impeccabile che oggi ci guarda dal cielo, e che ha lasciato le redini alla figlia Silvia e alla nipote Marta".

Andrea Angelini