Quadro di Spadoni: da domani mostra

Da domani nella chiesa di San Francesco sarà esposta al pubblico una tela del pittore Elvis Spadoni dal titolo ‘Venduto e salvato’. L’inaugurazione è fissata per le 10,30 e l’opera rimarrà esposta fino a tutto settembre. Il dipinto cattura uno dei più emblematici momenti della vita di Giuseppe, figlio di Giacobbe, personaggio del vecchio testamento le cui vicende ricche di sogni, enigmi, avventure e disavventure hanno da sempre catturato la fantasia. Il quadro in mostra rappresenta l’episodio in cui Giuseppe viene gettato in una cisterna. Elvis Spadoni nasce a Urbino nel 1979, ma vive e lavora a Santarcangelo.