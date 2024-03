"Qual è la verità sulla discarica?". La Lega contro Ricci: "Troppi dubbi"

"La versione dei fatti ribadita dal sindaco Matteo Ricci secondo cui “Sindaco e Comune di Pesaro non erano al corrente del progetto della discarica di Riceci (…) Sono venuto a conoscenza appena emerse le prime polemiche” non convince affatto, anzi lascia aperti ancora molti interrogativi". Lo dice Dario Andreolli, capogruppo della Lega in consiglio comunale, dopo l’audizione in commissione ecomafie di Mauro Tiviroli, amministratore delegato di Marche Multiservizi, e la replica del sindaco Matteo Ricci. Su un punto, in particolare, i conti non tornano. Tiviroli ha detto in commissione che del progetto di Riceci "si è parlato con i principali soci in incontri non specifici sulla strategia dell’azienda". Che Pesaro sia uno dei principali soci con il suo 25,31% di quote non c’è dubbio, quindi si dovrebbe desumere che Tiviroli parlò di Riceci con il principale rappresentante del Comune di Pesaro, cioè il sindaco. Eppure, e qui appunto i conti non tornano, Ricci dice non aver saputo niente.

"Perché – attacca Andreolli – il sindaco non ha sfiduciato e rimosso il presidente di Marche Multiservizi (Andrea Pierotti, ndr) e la consigliera del Cda (Sara Mengucci, ndr) da lui nominati considerato che entrambi hanno votato per la discarica di Riceci in modo autonomo, senza un preliminare confronto con il sindaco su un tema così sensibile? Perché il sindaco ha difeso arrampicandosi sugli specchi l’operato del presidente Pierotti respingendo la mozione di sfiducia per tutto il cda presentata a Luglio dalla Lega in consiglio comunale? Considerato che il sindaco Ricci in passato ha licenziato in diretta Facebook validi manager pubblici colpevoli, a suo dire, di errori imperdonabili (il riferimento è a Filippo Colombro, ex direttore della Vitrifrigo Arena), non si capiscono francamente le ragioni per cui questa volta non lo ha fatto".

"Se il Comune di Pesaro davvero non sapeva nulla di questa vicenda – prosegue il consigliere comunale della Lega – come può avere ancora fiducia verso chi ha agito in piena autonomia dimenticandosi di rappresentare gli interessi di un comune che detiene il 25% delle quote aziendali con il dovere di guidare gli indirizzi dell’intero Cda e non certamente di subirli? In ogni caso depositeremo una nuova interrogazione in consiglio comunale con queste stesse domande, sperando finalnente di avere un minimo di chiarezza su una vicenda francamente surreale".