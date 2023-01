Qual è nel mondo odierno il senso della storia? Le risposte arrivano da Antonio De Simone

Viviamo tempi in cui è urgente e necessario interrogarsi sul senso della storia, un’operazione che sarebbe impossibile senza far ricorso alla filosofia, ma ponendone in discussione l’antico e tormentato rapporto. A venirci in aiuto a tale scopo è la provvidenziale e più recente opera di Antonio De Simone, “Il destino del presente. Storia, tempo e vita. Simmel e noi“ (Mimesis, 2022) nel quale il docente di Storia della filosofia contemporanea all’Università di Urbino espone attraverso un ampio ventaglio di proposizioni, opportunamente scandite in una Ouverture, quattordici Lezioni e un Epilogo, lo stato dell’arte di tale rapporto, attraverso lo sguardo del filosofo Georg Simmel e chiedendosi se, alla luce dell’imprevedibile futuro del vivente, il concetto stesso di Storia abbia ancora un senso.

In questo scenario, De Simone, con l’arte del pensiero, mette in luce gli aspetti esemplari del filosofo tedesco, proponendolo come un “classico“ nostro contemporaneo che ci permette di osservare attraverso di lui i grandi pensatori del passato, Hegel fra tutti, lungo l’intero processo culturale e sociale che ha visto la storia accompagnarsi all’idea di progresso e di crisi. Religioni, movimenti politici, pensatori, letterati e scienziati hanno infatti delineato un percorso dell’esistenza umana, sia individuale che collettiva, proiettato nel futuro, dalla progettualità quotidiana fino alla trascendenza, talvolta colpevolizzando o sopravvalutando il presente, l’unico tempo che ci è dato di vivere. Concetti che ciascuno di noi si è ormai assuefatto a dare per scontati, associandoli ai meri aspetti meccanicistici, ma che i nostri tempi stanno rimettendo in discussione, se proiettati nel senso più profondo del vivere.

Se infatti è vero che la scienza, la medicina e la tecnologia continuano a macinare progressi applicativi, l’emergenza ambientale, le guerre, le crescenti disparità sociali, le disumane condizioni di vita in larga parte del mondo, le guerre civili, la corruzione, i conflitti sociali, le repressioni di paesi ancora ben lontani da un’idea di convivenza civile e democratica, ci impongono di osservare ciò che attiene alla riflessione filosofica, ovvero a ciò che può dare senso alla nostra vita, al bene e al male, ai punti più essenziali della nostra esistenza. Forse per caso nel secolo appena trascorso si è ipotizzata la morte dell’Arte, la morte delle ideologie, la morte dello stesso Dio? Più riflettiamo sulla condizione del nostro vivere in questo tempo e più ci troviamo a mettere in discussione l’idea di progresso, il futuro, il "destino del presente" appunto.

E quanto ciò riguardi la Storia lo riscontriamo nell’originale e acuta opera di De Simone in cui, accanto a Kant, Hegel, Dilthey, Simmel, Heidegger, e tanti altri, troviamo il memento di Remo Bodei al quale dovremmo affidarci ogni giorno: "La gestione ottimale del tempo della vita è probabilmente la conquista più preziosa ma più difficile che ognuno di noi può fare". Antonio De Simone si è occupato del pensiero filosofico, politico, etico-giuridico, ermeneutico, estetico e sociologico moderno e contemporaneo. È autore di circa cinquanta volumi, tra i più recenti “Destino moderno. Jürgen Habermas. Il pensiero e la critica“ (2018), “Post res perditas. Discorsi su Machiavelli. Lezioni Urbinati“ (2019), “Sul far del crepuscolo. Il destino della filosofia dalla tragedia alla dialettica“ (2021), “Metropoli e fotografia. Da Simmel a Benjamin e oltre“ (2022).

Tiziano V. Mancini