Qualche rallentamento coi 150 mezzi. Polizia vigila, il traffico non va in tilt

Qualche rallentamento, ma nessuno blocco del traffico: la ‘sfilata’ dei trattori di ieri mattina si è svolta con grande tranquillità e si è conclusa nei tempi previsti, addirittura prima delle 12. Diverse le pattuglie delle forze dell’ordine (polizia di Stato, carabinieri e polizia locale) impegnate per garantire l’ordinato svolgimento della marcia.

Gli automobilisti non hanno manifestato alcuna insofferenza nei confronti dei trattoristi – hanno sfilato per le vie cittadine circa 150 mezzi agricoli – e della loro protesta contro le politiche della Ue, in corso in tutta Italia. "Sono state impegnate – fa presente l’assessore Sara Cucchiarini – 4 pattuglie della polizia locale che hanno operato in collaborazione con la polizia di Stato e i carabinieri".

I trattori, che sono arrivati a ridosso del centro, non hanno creato alcun blocco del traffico e gli automobilisti quando li hanno incrociati si sono messi pazientemente in fila dietro i mezzi agricoli.

Il corteo quindi ha avanzato a passo d’uomo, ma senza soste e questo quindi ha evitato il che il traffico si fermasse. La manifestazione si è svolta in un clima sereno sia da parte dei manifestanti sia da parte dei cittadini che, nella maggior parte dei casi, hanno accolto positivamente la protesta degli agricoltori, a garanzia di un cibo sano e ad un costo accessibile.

an.mar.