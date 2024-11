Quale futuro per il turismo?. Dibattito a Gabicce Mare

Si intitola ‘Benessere, transizione sostenibile e Esg: il percorso del turismo a Gabicce Mare con RivieraBanca’ l’incontro che si tiene oggi, alle 9.30, al Mississippi, organizzato dall’istituto insieme al Gruppo Bcc Iccrea, Crif, Visit Gabicce e Gabicce Maremonte. Un’iniziativa in cui l’amministrazione comunale, una banca del territorio e la Fondazione Visit Gabicce (che rappresenta albergatori, commercianti, bagnini e ristoratori), avranno l’occasione di confrontarsi sul futuro di Gabicce Mare e del settore turistico locale. Durante la conferenza si parlerà dell’adozione di pratiche sostenibili come leva strategica per il benessere della comunità e crescita economica del territorio. Ad aprire il convegno saranno la sindaca Marila Girolomoni, il direttore generale di RivieraBanca, Gianluca Conti e il presidente della Fondazione Visit Gabicce, Francesco Ceccarelli. Interverranno Matteo Sanchini, vicesindaco di Gabicce; Debora Casoli, dottoranda Università di Bologna; Stefano Magnolfi, dell’azienda Crif Real Estate Services; Felicita De Marco di Bcc Iccrea; Cristiano Fontana, Coordinatore Servizi Impresa, Esg Specialist RivieraBanca. A seguire si parlerà di transizione sostenibile con gli operatori Davide di Fabio (Ristorante dalla Gioconda), Andrea Cagnoli (Hotel Giovanna Regina International), Fausto Palazzi (Bagni 36), Agnese Druda (Druda Accessori Moda). A concludere Elisa Scola, consigliera Visit Gabicce.