Qualità a chilometro zero: "Ecco la nuova mensa"

di Beatrice Grasselli

Novità in tavola per i più piccini a Gabicce Mare. Da ieri è entrata in funzione nella scuola dell’infanzia Ponte Arcobaleno in via Ferrata, la nuova mensa comunale che fornirà i pasti ai bambini che frequentano l’asilo nido Le Nuvole, la scuola dell’infanzia e la primaria di Case Badioli. Realizzata grazie a un contributo di 185mila euro dell’Unione Europea nell’ambito del bando ‘Piano di estensione del tempo pieno e mense’ e dei fondi Pnrr Next Generation Eu, la nuova mensa è situata all’interno di spazi precedentemente adibiti ad attività scolastica e che il progetto ha previsto di trasformare nella cucina e nella mensa scolastica comunale.

L’intervento ha consentito di raggiungere un duplice obiettivo: da una parte quello di migliorare la fruibilità degli spazi all’interno degli edifici scolastici, dall’altra quella di aumentare la produzione interna e di ridurre il numero dei pasti che devono essere trasportati dagli altri plessi. Grazie ai lavori effettuati, lo spazio adibito a cucina può contare per il suo funzionamento su impianti illumino-tecnici, idrico-sanitari e di adduzione alla rete gas completamente riqualificati, nonché sull’uso di elettrodomestici di ultima generazione. Gli interventi, per non interferire con le attività didattiche, sono stati effettuati durante il periodo di chiusura estiva della parte della scuola dell’infanzia Ponte Arcobaleno non adibita ad ospitare il centro estivo comunale e nel rispetto del cronoprogramma comunale si sono conclusi nelle scorse settimane.

"I tecnici comunali, insieme allo staff cucina costituito dai dipendenti del comune, che ringraziamo per il loro impegno, hanno lavorato instancabilmente durante il mese di agosto e nelle prime settimane di settembre per ultimare il progetto e per consegnare la nuova mensa in tempo per l’inizio della scuola – sostiene la sindaca di Gabicce Mare, Marila Girolomoni - . La nostra mensa a gestione interna è un vanto per tutta la città. Grazie a questa gestione garantiamo acquisti dei prodotti il più possibile a chilometro zero, utilizzando fornitori locali, che ci consentono di avere una tracciabilità del pasto garantita e ci offrono la possibilità di attivare con semplicità progetti bio-gastronomici di qualità". Una serie di opportunità importanti anche per l’assessore alla Pubblica istruzione Roberta Fabbri. "Un servizio mensa efficiente e curato rappresenta un valore aggiunto per le scuole che se ne avvalgono – dice - ed un motivo ulteriore di sicurezza per le famiglie dei giovani alunni".