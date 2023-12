Qualità della vita, sorpasso di Ancona. Il nostro tallone d’Achille: l’economia

La classifica della “Qualità della Vita“ sorride a tutte le province delle Marche eccezion fatta per Pesaro e Urbino. Tutti migliorano nelle graduatorie generali ma non la nostra provincia, che rimane fissata al 25° posto dell’anno scorso. E siccome un po’ tutti valutiamo questa classifica con ragionamenti sportivi (chi vince, chi perde), nel caso specifico della graduatoria di quest’anno l’unico territorio che pare fermo e bloccato prima di diventare capitale della Cultura è proprio Pesaro. Intanto perde il duello quasi quotidiano con il capoluogo di regione.

Nelle Marche infatti Ancona supera, seppure di un soffio, Pesaro Urbino nella classifica 2023 che è la 34esima edizione dell’indagine. La novità vera viene però dal nord est con la certificazione della leadership italiana di Udine, capace di battere le tradizionali Bologna e Trento, rispettivamente prima e seconda. Il capoluogo di regione marchigiano, appena conquistato elettoralemente dal centrodestra, compie un salto in avanti di quattro posizioni e scavalca Pesaro: si attesta al 24° posto con 565,4 punti a fronte dei 565,3 di Pesaro Urbino la cui situazione in classifica è rimasta appunto invariata al 25° posto. Tutte in netto rialzo le posizioni delle altre tre province: Ascoli Piceno, (27ª con 561,5 punti) guadagna 15 posizioni rispetto all’anno precedente; Macerata (37ª con 546,3 punti) scala 22 posti, Fermo poi compie un balzo di 23 gradini e si allontana dalla parte bassa della classifica, arrivando al 50° posto su 107 province (534,43 punti).

Di sicuro a Pesaro e Urbino si vive bene, infatti delle sei aree tematiche, quella sulla "giustizia e sicurezza", da sempre punto di forza della provincia, le fa guadagnare quattro posizioni e passare dal decimo al sesto. Le voci più incisive sono state l’indice di criminalità che le fa guadagnare il 16° posto, e una mortalità negli incidenti stradali che nonostante sia leggermente più alta rispetto all’anno precedente, si mantiene sempre bassa a 3,35 incidenti mortali su 100 mila abitanti. Pesaro e Urbino è tra le province più sicure. Ma la cosa che più stupisce sono i dati economici negativi. Infatti nella graduatoria "affari e lavori" la provincia si classifica all’82° posto, con un calo di ulteriorii 4 posti. La voce peggiore è sulla "imprenditorialità giovanile" che condanna la provincia ultima al 107° posto: sono solo 6,17 i titolari di aziende under 35 sul totale delle imprese registrate, nonostante il tasso di occupazione sia del 74,40%.

Nell’area "cultura e tempo libero" le cose migliorano: 9 librerie ogni 100 mila abitanti, più della media italiana (7,64). Mentre sullo svago, la cultura e il cibo Pesaro e Urbino recupera otto posizioni: sale dal 36° al 28° posto. In provincia brilla comunque per percentuale laureati tra persone di età tra i 25 e 39 anni (nona con 36 punti contro una media di 26). Indici in aumento per Ricchezza e consumi (più 12 posizioni).

Luigi Luminati