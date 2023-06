Qualità e trattamento dell’acqua: convegno per conoscere Val di Meti

Giovedì scorso ad Apecchio, nella sala polivalente di via san Francesco, si è svolto un convegno organizzato dall’azienda Val di Meti del gruppo Galvanina spa alla presenza degli alunni dell’Istituto “S. Lapi“ di Apecchio e dei rappresentanti del Comune. Oltre alle notizie sulla storica fonte Val di Meti della società Galvanina, sono state illustrate le caratteristiche dei pozzi e delle sorgenti sul territorio, il ciclo e le modalità di produzione; si è trattato inoltre del benessere del fiume, con evidenze di dati sugli approvvigionamenti di acqua e delle analisi, interne ed esterne, condotte sull’alveo fluviale.

Per l’occasione sono stati anche comunicati i nuovi traguardi raggiunti dall’azienda ai fini della sostenibilità, come le nuove certificazioni ottenute in termini di parità di genere e di responsabilità sociale (secondo lo standard ufficiale Sa8000). Infine si sono tenute le premiazioni a favore dei ragazzi con filo conduttore l’acqua e il territorio. A tutti i presenti è stato donato un piacevole gadget. "Con l’iniziativa di giovedì – sottolinea il sindaco di Apecchio Vittorio Alberto Nicolucci – si rilancia la collaborazione tra il Gruppo Galvanina (che ringraziamo) ed il Comune rispetto a temi centrali come l’ambiente e la risorsa idrica che identificano fortemente il nostro territorio".

"In un contesto che sempre più ci richiama alla consapevolezza ed alla responsabilità – ha affermato il primo cittadino –, l’interazione tra amministrazione pubblica, imprese e cittadini su questi argomenti è destinato ad assumere un rilievo crescente. Importante, in questo senso, la presenza degli alunni delle Scuole. Speriamo che nel tempo il confronto sia veramente utile per tutti e favorisca le migliori azioni a tutela di un patrimonio di inestimabile valore". Presenti all’incontro anche il vicesindaco Fabio Perfetti e i consiglieri comunali Massimo Cardellini, Eucherio Bricca e Maurizio Smacchia.

Amedeo Pisciolini