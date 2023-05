"Quando chiudete questi crateri?"

SAN COSTANZO

"In questa parte di strada comunale sono due anni che non si vedono un camioncino e qualche operaio a spargere un po’ di ghiaia, e le buche diventano sempre più profonde e pericolose". E’ la protesta di alcuni cittadini che abitano lungo la parte non asfaltata di via Tomba, un segmento viario all’altezza della frazione di Solfanuccio, ma sul lato opposto della Provinciale Orcianese, che viene percorsa sia dai residenti, che da molte persone che vogliono raggiungere Caminate di Fano. Dopo un primo tratto di circa un chilometro asfaltato, diventa una strada bianca e "proprio qui ci sono i problemi maggiori – dicono alcuni residenti –. In diversi punti le buche, nel bel mezzo della carreggiata, sono più profonde di 10, 15 centimetri e questo crea disagi e pericoli agli automobilisti, ma anche e, soprattutto, a coloro che percorrono questa striscia di strada con i motorini, che nella bella stagione aumentano. Se non si guarda con attenzione davanti a sé, si rischia di cadere e farsi male". Per questo, la richiesta di questo gruppetto di persone è chiara: "Le tasse le paghiamo anche noi e non vogliamo essere cittadini di serie ‘B’. Abbiamo il diritto di poter percorrere la nostra via in sicurezza e per farlo è necessario che vengano chiuse le buche. Sappiamo molto bene – concludono - che nel nostro territorio ci sono tantissimi chilometri di strade comunali e che non è semplice mantenerli tutti in perfetto stato, ma qualcosa bisogna che venga fatto anche qui e non lasciarci all’abbandono".

s.fr.