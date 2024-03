Quando ci si sente in mani sicure

Cari lettori, tra le tante gioie che la vita mi ha donato, c’è anche il diabete. Ricordo un giorno, di quando avevo a malapena 5 anni, in cui ero ricoverata in ospedale per problemi legati alla mia patologia di base, la fibrosi cistica, e mi lamentavo con mia madre perché non volevo fare la fisioterapia respiratoria nonostante fosse di vitale importanza. Le parole di incoraggiamento di mia madre furono: "" Asia, pensa che ci sono bambini che prima di mangiare si devono fare delle punture nella pancia…poverini!"". Della serie: c’è chi sta peggio. Magicamente undici anni fa, dopo aver superato l’impossibile e aver attraversato l’oblio del primo trapianto di entrambi i polmoni, la nuova diagnosi: ""Asia, hai il diabete: da oggi in poi dovrai controllare la glicemia e fare l’insulina"". Vorrei precisare che il mio è un diabete autoimmune causato dalla troppa quantità di farmaci ingurgitati in 28 anni di vita, il più temibile dei quali è il cortisone. Lasciando perdere la parte scientifica, bucherellarsi la pancia ogni volta che si vuole mangiare anche solo una caramella è snervante. Non importa se sei stanca, se sei in pubblico o se non hai la minima voglia, devi fare l’insulina per abbassare il livello di zuccheri nel sangue. Non sono solita lamentarmi, ma ultimamente queste ‘piccole’ cose mi sembrano più grandi di quello che sono veramente. La fortuna più grande riguardo a tutta questa storia è che sono seguita dal centro di Diabetologia di Pesaro, all’ospedale di Muraglia, dove il team è formato da persone squisite e competenti, dedite a svolgere il proprio lavoro con il sorriso e pronte ad intervenire nell’eventualità di un’emergenza. Avere un punto di riferimento è importante ed è altrettanto fondamentale la spensieratezza del sentirsi sicuri nelle mani dei propri medici. Asia D’Arcangelo