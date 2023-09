"Quando Fido si smarrisce a Pesaro: Le acchiappanimali riportano a casa gli animali smarriti"

Il loro gruppo si chiama "Le primule di Eva". Hanno un obiettivo: ritrovare gli animali che si perdono, soprattutto cani, ma anche tutti gli altri animali domestici. È composto da donne, che fanno i mestieri più disparati: parrucchiera, portiera d’albergo, commessa, estetista... in tutto una ventina,

La squadra fa parte del’Enpa, l’Ente nazionale protezione animali, e nasce due anni fa. Eva era una cagnolina adottata da poco, fugge, provano a ritrovarla, ma poi scoprono che è stata investita. In nome suo, nasce il gruppo, per evitare che altri animali facciano la stessa fine. La squadra parte da una segnalazione che spesso compare sul gruppo on line "Animali persi e ritrovati". A quel punto le componenti si attivano: chiamano i proprietari per avere indicazioni più precise, vanno direttamente in zona coi mezzi propri, fanno anche le nottate... Racconta Roberta Giuliani, 47 anni, di Pesaro, una delle componenti: "C’era ancora il Covid. Si era persa al Parco della pace, subito dopo essere stata adottata, una cagnolina di nome Tortora". Il gruppo si fa dare un permesso speciale per uscire di notte, causa lockdown. Dopo tante difficoltà, ricontattano la donna di Roma che l’aveva data in adozione. Che viene a Pesaro. La cagnolina la riconosce e si fa riprendere". E uno. Poi è toccato a Morgan, un meticcio, lo scorso novembre. Per il terremoto, era fuggito terrorizzato dalla casa dei padroni. Arrivano dei cani molecolari, di una ragazza di San Marino: sentono la sua traccia, e lo ritrovano vicino all’A14. L’altro sistema è il drone termico. "Ce l’ha un ragazzo di Bologna, si chiama Marco Fanti. Il drone – spiega Roberta – si alza in cielo, e usa una termocamera che rivela tutti i corpi caldi, cioè vivi. Così siamo riusciti a rintracciare dei cani". Qualcuno fa donazioni al gruppo, a volte, quando serve, i soldi ce li mettono loro, le "Primule". Per chi volesse aiutarle, ecco l’Iban di Enpa: IT74 K076 0113 30000001 2152 617.

Alessandro Mazzanti