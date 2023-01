Quando gli Ebrei fuggirono in America

Il Comune di Mondavio e l’Anpi Valcesano hanno organizzato per domani un incontro con lo storico Alessio Soma e lo scrittore Pietro Rinaldo Fanesi, autore del libro ‘Gli ebrei italiani nella Americhe dopo le leggi razziali del 1938’. L’appuntamento è per fissato per le 21 alla biblioteca comunale ‘Professor Dominici’ a San Michele al Fiume. Sempre domani, al mattino, il professor Fanesi esporrà la sua ricerca storica sull’esilio degli ebrei ai ragazzi delle quattro classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo ‘Gio’ Pomodoro’.