Quando i Garibaldini rubarono le mutande alle suore

"Garibaldi, le ferite del corpo e nell’anima" è il titolo dell’ultimo libro di Pietro Pistelli, allievo di Giovanni Spadolini e da quarant’anni residente a Pesaro. Una pubblicazione che squarcia i luoghi comuni, rivelando invece aspetti inediti dell’eroe dei due mondi: "Garibaldi – racconta l’autore – passò nel Montefeltro, con la “Sofferente Anita“ la quale a Lunano fece una sosta per le doglie e infatti a Lunano, nei pressi dell’azienda Centraltubi, c’è un’area che si chiama “Le Doglie“, a ricordare l’attesa del suo quinto figlio. E ancora la sosta a Ponte Cappuccini, a Pietrarubbia, dove Garibaldi ordinò tre messe sempre per “Anita tanto sofferente“. Infine si fermò con la sua guarnigione a Lamoli, approvvigionandosi con carni di maiale e formaggi. L’abate di Lamoli si lamentò per l’atteggiamento ladresco dei soldati di Garibaldi che donò dei soldi in riparazione. Infine a Mercatello su Metauro, i suoi soldati rubarono le mutande alle suore:, era il 30 luglio e dovevano cambiarsi, non avendo indumenti intimi si appropriarono di quelli delle suore che erano ad asciugare fuori". Info: 331 9523412

d.e.