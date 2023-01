Quando il calcio diventa letteratura

Si conclude oggi (ore 17.30) a Palazzo Ciacchi, sede di Confindustria di Pesaro-Urbino la rassegna ’Oltre l’effimero Conversazioni tra letteratura e sport’: curata da Giuliano Martufi. Titolo dell’incontro ‘Calcio e tenebre, Giovanni Arpino’. Protagonista il critico letterario Massimo Raffaeli – collaboratore del "Venerdì di Repubblica" e di Radio3 Rai – che offre la rilettura del più noto romanzo sul calcio di cui nel 2010 ha curato per Rizzoli l’edizione tascabile: Azzurro tenebra; un libro in cui lo sport più amato dagli italiani compare come catastrofe etica ed estetica.