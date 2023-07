Quando il calcio unisce: la squadra coinvolge tutto il paese a cena

C’era una volta una squadra di calcio, un piccolo paese e una mega festa che richiama ragazzi da tutta la provincia. E’ la storia dell’"Asd Ca’Gallo", club di seconda categoria dell’omonimo paese, frazione di Montecalvo in Foglia. Una squadra di calcio può tornare a dare vita a un paese, può creare rete con i commercianti e restituirgli l’affetto con eventi che ridanno luce a una comunità di poco meno di mille abitanti: la festa di questa sera ne è la prova.

"Come società lo scorso anno abbiamo organizzato la cena di presentazione della squadra, rendendola una festa di paese per tutti. Una cosa che non si faceva da anni – ha raccontato il presidente dell’Asd Ca’Gallo Yassin Aboufaris –. Quest’anno replichiamo in grande con cena, musica dal vivo e dj". La comunità di Ca’Gallo si è messa in moto per prepararsi all’evento. Tutte le attività hanno contribuito alla causa, così come il Comune di Montecalvo in Foglia che ha previsto la chiusura della strada nel tratto che va dalla piazza centrale a via Provinciale Feltresca, in direzione Urbino. "Qui verranno posizionati tutti i tavoli per la cena, a partire dalle ore 20.00. Il menù, composto da antipasto, primo, secondo, dolce e bevande comprese, sarà servito al tavolo. Nel prezzo della cena di 20 euro è anche compreso un biglietto per la lotteria. Obbligatoria la prenotazione".

La serata, organizzata in collaborazione con Bar Garden e Circolo Arci, prevede anche un dopo cena all’insegna del divertimento. Prima si canta e balla con la musica dei 90 Bit, con un live show dedicato agli anni ’90 sul palco principale, poi con le hit del momento di Dj Rik. Una festa che dà luce al paese, e che è figlia di tutti i paesani. "Dopo 26 anni abbiamo rifondato la società calcistica nel 2020, creando subito un forte seguito – ha continuato il presidente –. Quando siamo partiti, Ca’Gallo era un paese che si era un po’ spento. Abbiamo coinvolto le attività commerciali e tutti i nostri compaesani, il loro affetto ci ha dato molta forza e il paese è rinato. Il tutto funziona anche grazie ai ragazzi di Ca’Gallo che ci aiutano in ogni modo possibile: a fare le foto, gestire la pagina social e, appunto, dare una mano a organizzare le feste". Un successo tutto fatto in casa.

Lucia Arduini