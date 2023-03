Quando il maestro è un cane A Sant’Orso si "Scuodinzola"

Cosa fa un cane in una scuola? "Scuodinzola". I bambini ridono, non sapendo che di lì a poco impareranno tante cose importanti, proprio grazie alla presenza di Summer - femmina di labrador di 5 anni - e di Astro un meticcio tutto pepe, invitati dalle insegnanti del Circolo didattico di Fano Sant’Orso, a trascorrere un po’ di tempo insieme. "I bambini coinvolti sono 43, divisi in piccoli gruppi e con età diverse, rigorosamente sotto i sei anni - spiega Stefania Grilli, istruttrice cinofila, titolare di una fattoria didattica sul San Bartolo, esperta di "pet" terapia.

Trattandosi di una scuola dell’infanzia le ore non sono distinte dalla campanella, ma i bambini pregustano l’arrivo di Summer e Astro con largo anticipo. E’ come se sentissero nell’aria l’arrivo dei loro particolarissimi compagni di gioco. "Il progetto mirato per l’infanzia - continua Grilli - è fatto per lavorare con le emozioni: cosa sia il condividere, cosa sia il rispetto dei tempi e dello spazio altrui o il rispetto del silenzio negli ambienti in comune. Si terranno otto incontri da un’ora l’uno. Il progetto è appena iniziato, ma già ha mosso la fantasia dei bambini". Avere cura dell’animale e dell’ambiente in cui vive può stimolare tante capacità: "Insegna ad esternare le proprie emozioni e le sensazioni in relazione alla presenza dei due cagnoloni - osserva Grilli -, facilita lo sviluppo delle capacità relazionali, sociali e cognitive. E’ importante per esempio nell’aumentare l’autonomia personale, la stima di sé e il senso di sicurezza". Ed ecco in cosa consistono, in massima parte, le attività fatte con i bambini: "Cose semplici, in realtà: condurre il cane al guinzaglio, impartire dei segnali; mettere l’acqua fresca nella ciotola, coccolarlo condividendo il tutto con gli altri compagni: piccole grandi magie da educatori ’specialissimi’".

s.v.r.