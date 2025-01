Quando il patriottismo sale sul palcoscenico

Un tempo, il teatro non era solo luogo di spettacoli: patriottismo e politica erano spesso le protagoniste della scena. Di tutto ciò si parlerà domani alle ore 17,30 alla sala del Maniscalco (via scalette del teatro) in occasione della presentazione del libro ‘Ideali risorgimentali e lotte politiche nell’attività teatrale di Urbino (1797-1922)’ scritto da Carlo Inzerillo e edito dall’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Comitato di Pesaro e Urbino, col supporto del Lions Club Urbino. Il volume passa in rassegna gli eventi politici che si tennero nei teatri cittadini, perlopiù nell’antico teatro dell’Accademia dei Nobili Pascolini e nel teatro Raffaello Sanzio, a partire dall’epoca napoleonica fino alla prima guerra mondiale.

"Il testo – spiega Inzerillo - narra l’evoluzione sociale, politica e culturale della società urbinate, attraverso una l’analisi di giornali, atti pubblici, lettere, documenti privati, materiale a stampa e manoscritto relativo all’attività teatrale. Ho esaminato, in ordine cronologico, i contenuti dei libretti d’opera e dei copioni delle recite in prosa andati in scena nel periodo della dominazione pontificia, i quali non di rado contenevano messaggi politici implicitamente anticlericali, o encomiastici, se di indirizzo conservatore. Nella fase più dinamica del Risorgimento, poi, si accende il fervore patriottico con proclami, editti, inni e componimenti in versi. Un ritorno di sentimento patriottico si verifica al teatro Sanzio con serate di beneficenza promosse in occasione della guerra italo-turca e della prima guerra mondiale, che riaccendono l’orgoglio nazionale. Il Sanzio poi fu spesso un ‘pulpito laico’ di molti politici nazionali giunti in Urbino per sostenere i candidati locali a varie campagne elettorali".

Conclude Inzerillo: "La successione delle vicende urbinati, vista da una angolazione originale, quella dell’attività teatrale, sempre più aperta ai ceti popolari, è specchio fedele della vita politica che ancora oggi si svolge nei pubblici palazzi, nelle piazze, nelle sedi dei partiti". Alla presentazione interverranno Guido Dall’Olio, docente di storia all’ateneo ducale, e Stefano Orazi, direttore del Comitato di Pesaro e Urbino dell’Istituto per la storia del Risorgimento. Porteranno i saluti anche l’assessore alla cultura Lara Ottaviani e il presidente del Lions Club urbinate Silvano Severini.

Giovanni Volponi