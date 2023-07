Quando il rock’n’roll è quello doc I Blackball Boogie a Gabicce Mare

di Claudio Salvi

Dopo Filippo Graziani, questa sera Turismo in festa ospita sul palco di piazza del Municipio a Gabicce Mare i Blackball boogie. Nell’ambìto della rassegna "Sulle strade della bellezza", organizzato da Confcommercio, il concerto del trio Rock’n’Roll e Boogie Woogie bolognese nato nel 2016 dalla collaborazione tra Manuel Goretti (pianoforte e voce), Luciano Amaro (contrabbasso e voce) e Filippo Lambertucci (batteria e voce).

I BBB offrono un’autentica esperienza rock’n’roll, grazie alla curata selezione di brani anni ’40 e ’50, riprodotti con energia fresca e moderna, look a tema ed una coinvolgente presenza scenica. Nel 2018 e 2020 hanno partecipato rispettivamente alla 14° e 16° edizione del Polish Boogie festival, rassegna europea del genere, riscuotendo un grande successo. Ad inizio 2021 sono stati selezionati come testimonial Sisley per la "Campagna Primavera Estate 2021" apparendo nel video della campagna con il loro primo singolo "Maledizione". Sempre nel 2021 i Black Ball Boogie hanno iniziato la loro collaborazione con Bobby Solo. L’amore in comune con Bobby per la musica americana li ha portati al Barone Rosso di Red Ronnie dove hanno registrato una puntata dedicata alla musica Rock’n’Roll e Blues. Insieme a Bobby Solo hanno inciso negli studi Fonoprint di Bologna, un album di cover con all’interno alcuni classici della tradizione americana. Recentemente i Blackball boogie hanno preso parte allo spettacolo "Elvis the King" con la voce di Nicola Congiu e la recitazione di Giuseppe Esposto per la regia di Claudio Salvi. Domani Turismo in Festa ospiterà lo spettacolo "Incanto band" Chanson d’amour mentre domenica lo spettacolo dedicato a Lucio Dalla con i Phonica Tribute band. L’ingresso agli spettacoli è gratuito.