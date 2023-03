Quando la cucina scende in strada e diventa ’super’

Venerdì, sabato e domenica Borgo Mercatale accoglierà la prima tappa della VI edizione di ‘Tiello Streetto’, uno dei più longevi eventi dedicati allo street food. Si inzia venerdì dalle 18, per poi ampliare l’orario nel weekend a partire dallo 12 fino a tarda sera. Saranno all’opera diciotto cucine diverse, dagli arrosticini abruzzesi ai carciofi alla giudia, dal polpo alla piastra ai panini di mare, e ancora angus, paella, pinsa romana, hamburger di bufala, bombette di Alberobello, pizza fritta; non mancheranno specialità internazionali come quelle messicane e argentine. Venerdì sera ci sarà anche musica popolare, mentre sabato ci sarà un dj set. Per i più piccoli un’area giochi dedicata e tanta animazione. "Siamo felici del successo che i nostri chef riscuotono – afferma l’organizzatore Riccardo Tarquini – e soddisferemo ogni palato".

