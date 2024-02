Quando la famiglia genera cultura

E’ in programma questa sera, alle 21, all’auditorium di Palazzo Montani Antaldi, il primo appuntamento della rassegna "La famiglia luogo generativo di cultura", organizzata dall’associazione Amici del sindacato delle famiglie odv in collaborazione con il Movimento per la vita di Fano, il Centro di aiuto alla vita di Pesaro e le Acli Pesaro e Urbino con il sostegno di Csv Marche. Il primo incontro si intitola "La famiglia nell’arte" ed è a cura di suor Maria Gloria Riva, storica dell’arte e saggista. "In una realtà sempre più complessa e fluida come quella che stiamo vivendo sono molti gli interrogativi che le famiglie si trovano ad affrontare – spiegano gli organizzatori -. Si tratta di difficoltà relazionali che spesso insorgono all’interno della coppia o tra genitori e figli nelle diverse tappe del ciclo della vita". Gli incontri, previsti tutti a Palazzo Antaldi con cadenza mensile, hanno l’intento di offrire esperienze positive in ambito educativo.

Dopo l’appuntamento di questa sera si proseguirà il 30 marzo, col tema "Essere genitori oggi. Di cosa hanno davvero bisogno i nostri figli?" a cura di Nicoletta Sanese, pedagogista e insegnante. L’11 aprile si parlerà invece di "Denatalità. Fra incertezza del futuro e mancanza di speranza il figlio è ancora un dono?", con GianLuigi De Palo. Il 9 maggio il tema sarà "Educare: non un progetto ma una esperienza vissuta", con Silvio Cattarina, presidente della cooperativa L’Imprevisto mentre l’ultimo appuntamento si terrà il 27 settembre con "Opportunità e problematiche di internet: educare alla critica", relatore Luca Botturi. Il seminario si svolge all’interno del programma di Pesaro 2024 Capitale della Cultura.