Quando la guerra infuriava tra musei e opere d’arte

Si dice che il generale Clark, comandante della Quinta armata americana e liberatore di Roma nel 1944, durante la campagna d’Italia ripetesse: "Fare la guerra in Italia e` come combattere in un maledetto museo". Di quegli anni e dell’azione di tutela del patrimonio artistico che alcuni dirigenti statali misero in atto si parlerà oggi alle ore 17 nella sala convegni di Palazzo Ducale in occasione della presentazione del libro ‘Combattere in un Museo’, di Gabriele Rigano, docente di storia contemporanea a Roma. Figura centrale di alcune di queste azioni fu Pasquale Rotondi, essendo Urbino il fulcro della politica di protezione dell’arte italiana, e il Palazzo Ducale il luogo deputato alla conservazione di opere giunte da tante altre regioni, insieme a Sassocorvaro e Carpegna. Fu una vicenda che vide collaborare tanti, anche su fronti opposti, in nome di un patrimonio comune. Ingresso libero.

g. v.