Quando la marineria è femmina La raccontano gli studenti

Il maltempo non ferma la programmazione di oggi e domani della Festa del Mare, né lo spettacolo teatrale di domenica sera, promosso da Impronte Femminili. Attori della commedia teatrale "Maria Risorta. Il protagonismo delle donne nella marineria fanese", per la regia di Elena Tonelli, saranno gli studenti del liceo Torelli e del liceo Nolfi-Apolloni: 9 gli studenti in scena, una ventina quelli che hanno collaborato alla stesura del testo dello spettacolo. La commedia rientra nel programma della Festa del Mare.

"Protagoniste saranno le donne della marineria – ha spiegato l’assessore alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini – con interviste e ricerche che hanno permesso di definire un testo nuovo e di porre l’accento sull’ex Manfrini, lo storico asilo cittadino, nato 150 anni fa e aperto alle famiglie più povere". Struttura su cui il Comune ha pronto un progetto di recupero e riqualificazione che potrà essere realizzato non appena la proprietà dell’immobile passerà dal Demanio all’Amministrazione.

"Il Manfrini – chiarisce Cucchiarini – è stato un luogo di grande protagonismo delle donne del porto, povere e con tanti figli. All’interno di questa struttura i bambini venivano educati e sfamati mentre le madri lavoravano". "Lo spettacolo – prosegue l’assessore – è un’occasione per conoscere la vita del porto e della marineria, attraverso una nuova storia, che prende spunto da alcune suggestioni del romanzo ‘Maria risorta’ di Giulio Grimaldi, ma riprende anche lo stile de ‘Le baruffe chiozzotte’ di Goldoni".

La commedia teatrale, che fa parte del percorso di valorizzazione dell’ex Manfrini, si svolgerà domani pomeriggio alle 19, alla Darsena Borghese, che è in grado di accogliere circa 200 persone. L’ingresso è gratuito, ma si consiglia la prenotazione allo 0721 887337887385, oppure on line sulla pagine Facebook del Comune o di Impronte Femminili. Non solo è confermato lo spettacolo di domenica pomeriggio, ma anche tutto il programma di oggi e domani della Festa del Mare. La conferma arriva dall’assessore al Turismo Etienn Lucarelli: "Ci saranno gli stand gastronomici, le iniziative culturali (spettacoli e attività di laboratorio) e le visite guidate".

Anna Marchetti