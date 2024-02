Quando la maternità è per altre. Se ne parla a ’Macchie e inchiostri’

Oggi alle 17 all’ex Chiesa del Gonfalone di Saltara si terrà la nuova tappa dell’edizione 2024 del festival del giornalismo d’inchiesta "Macchie e Inchiostri", organizzato dall’omonima associazione in sinergia con il Comune di Colli al Metauro, dedicato quest’anno al tema ‘Etica e diritti’. Ospiti dell’appuntamento odierno saranno Barbara Bonomi Romagnoli, giornalista professionista e ricercatrice indipendente di studi di genere e femminismi; Carlo Introvigne, magistrato attualmente in servizio alla Procura della Repubblica di Vercelli; e Valentina Pazé, insegnante di filosofia politica all’università di Torino, che si confronteranno sull’argomento ‘Maternità surrogata: una forma di sfruttamento o una possibilità in più per le coppie?’

Moderato da Marco Labbate, l’incontro cercherà di definire i contorni epistemologici, politici, sociali e giuridici della ‘gestazione per altre’. Di indagarne le sue attuazioni su scala globale e, soprattutto, entrerà dentro il principale nodo etico: "la concreta possibilità di una pratica autenticamente solidale e altruistica o la sua inevitabile realizzazione in una forma di mercificazione del corpo della donna e del nascituro". Partecipazione gratuita.

s.fr.