Quando la mensa è anche didattica. A Mondolfo una ’regia’ di valutazione

Da un protocollo d’intesa tra il Comune di Mondolfo e gli istituti comprensivi ‘Enrico Fermi’ e ‘Faà di Bruno’ è nato l’Organo Consultivo Mensa Scolastica. A spiegarne la composizione e, soprattutto le prerogative è l’assessore ai servizi sociali, alla scuola e alle politiche educative Alice Andreoni: "Rappresenta uno strumento snello, quanto efficace, di monitoraggio che coinvolge le parti interessate dal servizio. È già stato condiviso con le scuole e con i genitori e siamo molto contenti di riuscire a dare un’altra concreta risposta su un tema molto importante come quello della mensa e dell’alimentazione in generale". "L’Organo, essendo consultivo – aggiunge la componente dell’esecutivo –effettua controlli sui tempi di somministrazione del cibo, sulla conformità dei pasti al menù del giorno, sul rispetto delle diete sostitutive, sulle quantità e sulla qualità, sia daln compito di monitoraggio sulla qualità e la quantità dei cibi somministrati agli alunni con riguardo alle vigenti tabelle dietetiche, avendo quale immediato riferimento sulle tematiche nutrizionali la dietista dell’Azienda Sanitaria Territoriale". Nel Comune di Mondolfo i destinatari del servizio di refezione scolastica sono tutti gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e le sezioni a tempo pieno della primaria (ex elementari) di entrambi gli istituti comprensivi.

"Un servizio – riprende Andreoni – da considerarsi un vero e proprio momento educativo; un’occasione per favorire l’educazione alimentare, con riguardo all’igiene e alla salute; l’educazione relazionale, con riconoscimento dei ruoli e delle diversità; e l’educazione comportamentale in riferimento alla condivisione e al rispetto delle regole. Il nuovo organismo a cui abbiamo dato vita, oltre a monitorare sul buon andamento e sulla qualità di tale servizio, ha anche un ruolo consultivo e propositivo sulle stesse tematiche".

Per quanto attiene alla composizione dell’Organo Consultivo Mensa Scolastica, l’assessore puntualizza: "Vi fanno parte un rappresentante del Comune, un rappresentante dei genitori di ogni plesso in cui si svolge il servizio mensa e un rappresentante per ogni ordine scolastico dei due istituti comprensivi". L’Organo effettua controlli sui tempi di somministrazione del cibo, sulla conformità dei pasti al menù del giorno, sul rispetto delle diete sostitutive, sulle quantità e sulla qualità, sia dal punto di vista organolettico che per quanto riguarda le temperature.

Sandro Franceschetti