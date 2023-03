Quando la moda dialoga con la salute

La settimana scorsa avevo un fastidio alla cervicale che proseguiva da giorni. E prima di arrivare in redazione al Carlino mi sono visto con un amico per un caffè. Nel mentre che ci aggiornavano sul più e il meno mi lamentavo del fastidio e provavo a sbloccarmi con alcuni esercizi, ma ho scoperto che non era la mossa giusta. O meglio, un signore poco distante da noi me l’ha spiegato insegnandomi dei movimenti corretti che almeno nel mio caso hanno funzionato. I benefici del caffè e di una fetta di crostata alla crema, ne sono uscito anche con un consulto. Grazie!

Questa non è una pagina di medicina e lungi da me dispensare consigli su cose che non mi competono però stavo pensando che ci sono delle scelte nel vestirci che possono aiutare, facendo una una piccola ricerca.

Ad esempio indossare per periodi troppo lunghi scarpe con una tacco molto alto possono creare fastidio. Ecco perché è utile mixarle con tacchi più bassi o sneakers anche se una scarpa troppo piana potrebbe essere comunque fastidiosa.

Ad esempio possono provocare indolenzimento borse a spalla troppo grandi e pesanti, per struttura e contenuto, ma anche se si tratta di una tracolla particolarmente importante. In alcuni casi anche quelle a mano. Gli zaini possono essere un’idea ma devono essere ben bilanciati così da calibrare il peso tramite i due spallacci che devono essere confortevoli. Anche indossare un dolcevita in fibra naturale per proteggerebbe la zona. Ripeto, questi sono consigli pour parler e se si soffre di cervicale o di dolori bisogna rivolgersi ad un medico e non ad una rubrica di moda e costume.

La natura rilassa quindi sto leggendo un libro che si chiama "Lettere delle piante agli esseri umani" edito da Ortica e scritto da Sanja Särman.

Un bel profumo per il tempo libero ma con carattere? Lavanda con un tocco di incenso, poco.

#FashionissimoCarlino