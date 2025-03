Quando la scienza è divertente. Avventura al sapore di fosforo

“Fosforo” per la mente, “Fosforo” per aguzzare l’ingegno, “Fosforo” per svegliare l’intelligenza, “Fosforo” per imparare, “Fosforo” per giocare e “Fosforo” per orientarsi verso il futuro. Tutto questo e molto di più è stata l’esperienza vissuta da noi ragazzi di tutte le classi della scuola secondaria di I grado Raffaello Sanzio di Mercatino Conca che, grazie agli esperti dell’associazione culturale “Fosforo”, volta a promuovere la cultura Stem (acronimo che sta per science, technology, engineering and mathematics, ovvero scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), abbiamo potuto partecipare ad attività entusiasmanti e divertenti, apprendendo “giocando”.

Tali incontri, per un totale di circa 40 ore, si sono svolti sia di mattina, durante l’orario scolastico, che di pomeriggio, coinvolgendo anche le nostre famiglie; tale progetto infatti, soprattutto per le classi seconde e terze, ha lo scopo di orientare noi ragazzi ad intraprendere gli studi e le carriere professionali nelle discipline Stem, valorizzando i nostri talenti e le nostre inclinazioni verso queste materie. Grazie agli esperti, ci siamo cimentati in interessanti esperimenti riguardanti la chimica, come nella lezione intitolata “Micromostri e microrganismi” o in “La chimica degli elementi”, ma anche più particolari, come lo studio della luce e delle illusioni ottiche in “Occhio all’illusione”; non sono mancate poi lezioni per sviluppare le nostre competenze digitali come la lezione “Stop motion”, quella più amata.

In questa, infatti, siamo diventati registi di semplici cortometraggi, di natura scientifica, in pochi secondi di animazione in stop motion, davvero fantastico! Infine, abbiamo affrontato temi di grande attualità sul cambiamento climatico e sul riscaldamento globale in “Climate change” e in “Energia e sostenibilità”. L’intero percorso si è concluso con uno spettacolo a cui hanno partecipato tutte le classi. È stata un’esperienza davvero entusiasmante che, oltre a far aumentare le nostre conoscenze scientifiche, ha promosso le nostre capacità manuali e riflessive, la nostra creatività e, soprattutto, ha favorito la socializzazione, poiché ci ha spinto a lavorare in gruppo come vere squadre, insomma un’opportunità di formazione, crescita e divertimento!

Gli alunni della classe III A