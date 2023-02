Quando l’amore è hard rock Ecco il nuovo singolo degli Ange

di Claudio Salvi

E’ uscito venerdì, sulle principali piattaforme musicali, "Noi due" il nuovo singolo degli Ange, il trio pesarese capitanato dal bassista e cantante Marco Angelini. Il singolo, registrato all’Avangarage studio, è accompagnato anche da un video realizzato da Alex Cavuoto. "Si tratta – come scrive la stessa band - di un brano hard rock che parla d’amore, di una storia finita, dei ripensamenti, e della speranza di ritrovarsi". Sesto in ordine di tempo, "Noi due" è il brano che segue rispettivamente "Io e il mio stomaco" ed altre 5 canzoni dell’omonimo EP della rock band.

Ange è l’abbreviazione (e nome d’arte) di Marco Angelini che del gruppo come detto è voce, bassista e autore della maggior parte dei testi. Con lui Erik Lumen motore pulsante della band: batterista rock per storia personale, gran pacca e carattere. E poi ancora Enrico Bassi alla chitarra, rocker di lungo corso: con i suoi assoli funambolici e autore di tutti gli arrangiamenti. Gli Ange fanno rock a trecentosessanta gradi, e cantano i loro brani con testi in italiano, diretti e ironici; il tutto condito da un hard rock spinto e coinvolgente. Come sono nati? Da esperienze diverse fino a che, stanchi delle solite cover band, hanno sentito l’esigenza di sviluppare un nuovo progetto, di fare musica in proprio, di raccontare le proprie storie e soprattutto le emozioni.

La formazione si avvale del contributo di Luca Vagnini alle tastiere, titolare dello studio dove i brani sono stati mixati e registrati. Dal 2020 gli Ange hanno partecipato a diversi concorsi musicali. Il 15 maggio del 2021, a Milano hanno vinto con E’ andata così il contest Promuovi la tua musica; il 28 dello stesso mese, ma a Roma con il brano IO e il mio stomaco, sono stati i vincitori dello storico E.D.M. contest, concorso per musicisti emergenti nato in Italia oltre venti anni fa. Hanno partecipato inoltre anche alla trentaquattresima e trentacinquesima edizione di Sanremo Rock realizzando entrambe le volte un ottimo piazzamento. A fronte di tutti questi risultati è aumentata anche la voglia di comporre e lavorare insieme con prove e concerti live. Sabato 25 febbraio, gli Ange si esibiranno al Circolo Arci di Villa Fastiggi alle 22.