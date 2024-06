Quando l’arte va a ruota libera. E la bici diventa un capolavoro

di Tiziana Petrelli

Nella città della bicicletta che per un intero anno si trasforma in Capitale della Cultura, anche le evoluzioni in bici si trasformano in arte, una danza che rende quel semplice mezzo a due ruote la parte fondamentale di un intero corpo di ballo. Oggi e domani infatti arriva a Pesaro "Orange Evening", un progetto ‘site specific’, ovvero una performance artistica pensata e realizzata da Mara Oscar Cassiani per essere inserita in un determinato luogo (nel caso specifico il bikepark di Pesaro in via dell’Acquedotto) e i suoi abitanti. Si tratta di una performance in cui il concetto di coreografia si dilata, si mutua e si distende in una serie di azioni in bicicletta eseguite in stili diversi: curve, cambi di equilibri, salti antigravitazionali, rotazioni sospese sono solo alcune delle ribellioni alla gravità che una bici in un tracciato è in grado di fare.

La performance si svolge all’imbrunire alle 20.15. La luce del sole al tramonto è il filtro che trasformerà lo spazio del parco in una fotografia vivida, in cui il soggetto principale è il luogo attraversato dalle persone che lo abitano, in cui vivere un’esperienza simile a un quadro vivente, di cui lo spettatore è parte integrante. "I performer coinvolti - spiega l’ideatrice - sono breakers, rockers, bmxers, skaters, esploratori di stili nati tra le comunità urbane, ma sono anche danzatori sul cemento e surfisti di luoghi inaspettati e rituali specifici. In Orange Evening, ogni trick eseguito, ogni salto e passo sono ribellioni alla gravità, allo stato fisico come lo conosciamo, gesti coreografici oltre le potenzialità dei nostri corpi. Il progetto celebra la scena street, mette in luce la sua capacità di reinventare e ridefinire gli spazi comuni, la capacità di investigare nel movimento, spesso nell’indifferenza o nell’ostruzionismo della società, offrendo una nuova prospettiva sulla bellezza dei gesti straordinari legati a spazi extra-ordinari".

Ingresso libero (Pump Track, via dell’Acquedotto – Pesaro) fino a esaurimento posti disponibili. Informazioni Teatro Rossini 0721 387620 e Amat 071 2072439.