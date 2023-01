Quando le relazioni sono deboli Va in scena ’Il marito invisibile’

Maria Amelia Monti e Marina Massironi sono protagoniste de "Il marito invisibile" di Edoardo Erba in scena oggi alle 21 al Teatro Sanzio di Urbino nella stagione promossa da Amat. Scritta e diretta da Edoardo Erba, "Il marito invisibile" è tutta incentrata sulla scomparsa della nostra vita di relazione. In un atto unico dal ritmo incalzante, con la loro personale verve comica, le due brillantissime attrici ci accompagnano in un viaggio quanto mai attuale nella realtà virtuale.

Fiamma e Lorella, amiche cinquantenni che non si vedono da tempo, si incontrano in una videochat e una delle due rivela che il suo nuovo marito ha una particolarità: quella di essere invisibile. "Nella regia – scrive Erba – ho voluto creare una realtà virtuale più ricca e articolata della realtà che vediamo sul palco. Il contrasto, funzionale alla storia che la commedia racconta, mette lo spettatore in una situazione nuova. Benché composto da cinque scene con passaggi di tempo fra l’una e l’altra (cinque atti, si sarebbe detto una volta) lo spettacolo non prevede mai il buio. Ne esce un atto unico dal ritmo incalzante, che cattura lo spettatore dalla prima battuta, senza lasciargli mai la possibilità di distrarsi". Il marito invisibile è un testo sviluppato con una tecnica innovativa e originale, e soprattutto arricchito dalle divertenti interpretazioni di due attrici dalla comicità unica: Maria Amelia Monti e Marina Massironi.

È uno spettacolo che inizialmente sembra una sitcom televisiva, trasformandosi poi in una messinscena drammatica ed esistenzialista. Con Il marito invisibile Edoardo Erba, che ne ha curato anche la regia, approccia in maniera leggera un tema complicato che ha senz’altro toccato moltissime persone in questi ultimi anni: la solitudine, i rapporti umani e l’esistenza stessa come individui.

La scelta di due attrici come Maria Amelia Monti e Marina Massironi è quasi sempre garanzia di divertimento anche su temi così delicati. Biglietti e info. 0722 2281.

b.t.